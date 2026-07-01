El gobierno militar birmano niega a la enviada del Sudeste Asiático acceder a Suu Kyi

La representante de Naipyidó dijo el martes durante una rueda de prensa que Suu Kyi, quien según los militares birmanos fue trasladada el 30 de abril de prisión a arresto domiciliario a una ubicación sin especificar, cumple condena y ello impide que se reúna con representantes de otros gobiernos.

Desde el anuncio del traslado, organizaciones políticas y familiares exigen una prueba de vida fehaciente de la política birmana, de 81 años, sobre quien solo se ha publicado una fotografía donde aparecía visiblemente delgada, sentada frente a dos agentes de seguridad, sin precisar la fecha en que fue tomada.

"Suu Kyi ha sido procesada y condenada conforme a la ley y actualmente está cumpliendo su condena. Por lo tanto, no puede reunirse con representantes internacionales", aseguró Soe y recogió el medio birmano Eleven Media.

"Es posible que solo pueda hacerlo una vez que haya cumplido su condena, si se le concede el permiso. En la actualidad, dado que está cumpliendo su condena, dicha reunión no es posible", remarcó.

"El estado de salud de Suu Kyi es muy bueno. No presenta ningún problema ni dificultad. Goza de una salud excelente. Además, se somete a exámenes médicos periódicos", añadió Soe.

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En 2023, el entonces ministro de Exteriores de Tailandia, Don Pramudwinai, dijo que se reunió en la cárcel con Suu Kyi, condenada a prisión por una serie de delitos que se le imputaron tras el golpe de 2021, en una de las pocas visitas que se conocen.

La ministra filipina de Exteriores, Theresa Lazaro, visitó Birmania en enero y recientemente declaró que preparaba otro viaje al país, sin que trascendieran fechas.

Lazaro ejerce este año como enviada especial de la ASEAN para Birmania, un puesto rotatorio que generalmente ocupa el jefe de la diplomacia del país que desempeña la presidencia de la ASEAN, en 2026 Filipinas.

Por su parte, el portavoz de Exteriores filipino, Dax Imperial, reiteró el martes la importancia de liberar a todos los presos políticos, incluida Suu Kyi, en declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias de Filipinas.

El golpe militar del 1 de febrero de 2021 sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.