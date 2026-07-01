El Kospi surcoreano se desploma casi un 6 % en la apertura tras caídas en Wall Street

En los primeros cinco minutos de operaciones, el indicador perdía un 5,87 %, o 487,05 puntos, hasta los 7.816,36 enteros. El Kospi cayó poco más del 2 % en la sesión previa.

Por su parte, el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se hundía un 4,08 %, o 37,90 puntos, hasta las 891,45 unidades.

El operador de la Bolsa surcoreana tuvo que activar un 'sidecar' de venta en el Kospi, un mecanismo que suspende temporalmente las ventas programadas, durante cinco minutos, después de que el índice de futuros Kospi 200 bajara más de un 5 % durante un minuto seguido.

El desplome del parqué surcoreano se produce después de que Wall Street cerrara en rojo y el índice tecnológico Nasdaq descendiera arrastrado por empresas de chips como Micron y Sandisk, que cayeron más del 10 %.

En el sector de chips surcoreano, las dos empresas de mayor capitalización Samsung Electronics y SK hynix registraban considerables pérdidas del 6,84 % y 8,20 %, respectivamente.

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En el sector automotriz, el fabricante de vehículos Hyundai Motor disminuía un 4,92 %, y su empresa hermana Kia hacía lo propio con una caída del 1,84 %.