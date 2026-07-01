El número de muertos en el Líbano roza los 4.300 mientras Israel continúa atacando el sur

En un comunicado, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud libanés actualizó la cifra de fallecimientos pero mantuvo la de heridos, lo que apunta a que los equipos de rescate han podido recuperar cadáveres de entre los escombros de las zonas más castigadas tras una reducción de los bombardeos.

No obstante, la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que el Ejército israelí arrojó bombas sónicas contra las ciudades meridionales de Nabatieh al Fawqa y Yater durante la jornada del miércoles, mientras que anoche efectuaron ataques aéreos contra viviendas en las zonas de Beit Yahoun y Hadatha.

El medio estatal también denunció que las fuerzas de Israel abrieron fuego contra el vehículo de un civil, sin que se hayan registrado víctimas hasta el momento, y que las tropas israelíes apostadas en el sur del Líbano han destruido carreteras y han talado árboles en las inmediaciones de la ciudad de Naqoura.

Además, la ANN indicó que Israel siguió efectuando ataques de artillería contra diferentes localidades meridionales del Líbano.

La guerra entre Israel y el grupo chií Hizbulá, además, provocó el desplazamiento de más de un millón de personas en el Líbano, pero la ministra de Asuntos Sociales libanesa, Hanin al Sayed, anunció el lunes que las estimaciones oficiales apuntan que unas 400.000 personas -el 40 % de los desplazados- han regresado a sus lugares de origen.

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Israel y el Líbano firmaron el pasado viernes un acuerdo marco que incluye una hoja de ruta para avanzar hacia una "paz y seguridad duraderas", según el texto publicado por el Departamento de Estado de EE.UU., tras el conflicto iniciado en el marco de la guerra en Irán.