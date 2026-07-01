El presidente del senado español intervendrá ante el pleno legislativo de Costa Rica

En el viaje oficial, desde este miércoles, 1 de julio, hasta el próximo martes, día 7, acompañan a Rollán otros dos senadores españoles, Javier Maroto y Concha Andreu, y tres de los cuatro secretarios de la Mesa, Eva Ortiz, Ángeles Luna y Manuel Fajardo; junto al presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, Juan José Matarí.

El motivo del viaje es la preparación del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se celebrará en octubre en Madrid como antesala de la XXX Cumbre Iberoamericana de noviembre, también en Madrid.

Rollán junto a otros senadores, ya visitó en viajes anteriores por ese mismo motivo Uruguay, Argentina, Panamá, Paraguay y Chile.

Este miércoles, el viaje oficial comienza con una reunión de trabajo con el embajador de España en Costa Rica, Juan Ignacio Morro.

El jueves, serán recibidos por la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, primero, y por el canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, después, antes de un encuentro con miembros del Consejo de Residentes Españoles.

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La intervención de Rollán ante el plenario legislativo tendrá lugar a continuación, antes de una cena en la residencia oficial del embajador de España.

El viernes la agenda incluye una entrevista con la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora, una visita a la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria, y la reunión con la presidenta de la República de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la Casa Presidencial.

Tras volar de San José a San Salvador, serán recibidos por la embajadora de España en El Salvador, Sonia Álvarez, en su residencia oficial.

El lunes, se entrevistarán con el presidente de la Asamblea Legislativa salvadoreña, Ernesto Castro, y tendrán un encuentro con representantes de empresas españolas y una recepción posterior con representantes de la colonia española.

El martes 7 participarán en un acto con alumnos del Colegio Español Padre Arrupe y visitarán el Museo de los Mártires para una ofrenda floral.