Fuertes tormentas tras la ola de calor dejan un muerto y carreteras cortadas en Austria

El hombre, de 26 años, viajaba por una localidad en el estado federado de la Alta Austria junto a su pareja, de 21 años, poco después de las 22.00 de la noche de ayer (20.00 GMT), cuando una rama se desprendió de un árbol y le golpeó la cabeza, informó la emisora pública austríaca ORF.

Mientras que la mujer resultó ilesa, el conductor del quad fue ingresado en una clínica de Linz, la capital de Alta Austria, donde falleció a causa de las heridas sufridas en el cráneo.

Por otra parte, en el valle Pitztal (Tirol) varios deslizamientos de tierra sepultaron una parte de una carretera local a lo largo de unos 500 metros y provocaron anoche el derrumbe de varios tramos más, cuatro puentes resultaron afectados y el río Pitze se desbordó en algunos puntos.

Las tormentas son consecuencia de la peor ola de calor que se recuerda en el país centroeuropeo, con temperaturas máximas de hasta 40 grados.

En total, 157 de las 277 estaciones del servicio meteorológico GeoSphere Austria registraron nuevos récords de temperatura en junio.

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Además, el estrés térmico fue también muy elevado durante las horas nocturnas, cuando en muchas localidades la temperatura no bajó de los 20 grados, algo que solo se vivió en agosto de 2017 y en junio de 2024.

También se batió el récord histórico del país de la noche más cálida el pasado 29 de junio, con una temperatura mínima de 27,3 grados registrada en Viena.