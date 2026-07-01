FundéuRAE: la abreviatura de “versus” es “vs.”, con punto

No obstante, es habitual encontrar en los medios de comunicación, especialmente en informaciones deportivas, frases como estas: “Leo Messi vs Cristiano Ronaldo: quién es el máximo goleador de la historia de los mundiales”, “La FIFA confirma que el México vs Corea del Sur rompió el récord histórico de visualizaciones en televisión” o “¿Por qué se retrasó el partido Francia vs Irak?”.

Tal como indica la “Ortografía de la lengua española”, las abreviaturas siempre se cierran con punto (o, en algunos casos concretos, con una barra inclinada): “p.” (página), “dicc.” (diccionario), “r. p. m.” (revoluciones por minuto). Así, la abreviatura de la preposición “versus” es “vs.”, y no resulta apropiado prescindir del punto.

De esta forma, en los ejemplos del principio, lo indicado habría sido escribir “Leo Messi vs. Cristiano Ronaldo: quién es el máximo goleador de la historia de los mundiales”, “La FIFA confirma que el México vs. Corea del Sur rompió el récord histórico de visualizaciones en televisión” y “¿Por qué se retrasó el partido Francia vs. Irak?”.

Por último, como se explica en el “Diccionario panhispánico de dudas” y se recoge en el diccionario académico, “versus” se escribe en redonda, no requiere comillas y va en minúscula. Se aplica lo mismo para su abreviatura.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.