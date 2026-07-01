General Motors reduce un 4,2 % sus ventas en EE.UU. en el segundo trimestre del año

La compañía dijo que sus entregas en la primera mitad del año se situaron en 1.341.325 unidades, frente a las 1.439.951 entre enero y junio de 2025, lo que supone una caída interanual del 6,8 %.

La reducción afectó especialmente a Cadillac, cuyas ventas descendieron un 19,2 % en el trimestre, hasta las 35.825 unidades, y a Buick, que cayó un 7,5 %, hasta los 50.167 vehículos.

Chevrolet, la principal marca del grupo por volumen, retrocedió un 3,9 %, con 459.678 unidades, mientras que GMC prácticamente se mantuvo estable, con 169.226 entregas, un 0,3 % menos.

Pese al descenso general, GM destacó que sigue siendo el primer fabricante por ventas totales en Estados Unidos y que su cuota en el segmento de camionetas grandes alcanzó aproximadamente el 42 % en lo que va de año.

La empresa también afirmó que va camino de liderar por séptimo año consecutivo las ventas de camionetas "pick-up" grandes y por quincuagésimo segundo año seguido las de todocaminos SUV grandes.

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El presidente de GM Norteamérica, Duncan Aldred, afirmó en un comunicado que el negocio "se está comportando bien" y que la demanda de los consumidores sigue siendo "resiliente", especialmente en camionetas y todocaminos SUV.

Según Aldred, la amplitud de la cartera de vehículos permite a GM liderar el mercado y mantener disciplina en inventario, precios e incentivos.

La compañía cerró junio con un inventario de 510.812 vehículos, incluidas unidades en tránsito a los concesionarios, equivalente a unos 55 días de suministro. GM señaló además que el precio medio de transacción en el trimestre superó los 52.400 dólares, apoyado en la fortaleza de camionetas, todocaminos SUV y modelos de lujo.

Entre los modelos con mejor comportamiento destacaron el Chevrolet Traverse, con un avance del 19,5 % en el trimestre; el Trailblazer, que subió un 28,4 %; el GMC Terrain, con un crecimiento del 23,2 %; y el GMC Canyon, que aumentó un 22 %.

En vehículos eléctricos, GM afirmó que su cuota del mercado estadounidense creció hasta una horquilla estimada de entre el 13,5 % y el 14 %. Sin embargo, varios modelos eléctricos registraron caídas, entre ellos el Chevrolet Equinox EV, el Blazer EV y el Cadillac Lyriq, mientras que el Cadillac OPTIQ aumentó un 31,4 % y el VISTIQ un 14,7 %.