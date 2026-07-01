Georgia rechaza la idea de la oposición de desplegar una base estadounidense contra Irán

"Esta propuesta forma parte de un plan para utilizar a nuestro país como peón en una confrontación global", declaró en rueda de prensa el ministro de Estado de Georgia para la Coordinación de las Fuerzas del Orden, Mamuka Mdinaradze.

Según el funcionario, "se hicieron intentos similares para involucrar a Georgia en la guerra ruso-ucraniana, cuando se le exigió que impusiera sanciones directas contra Rusia, que enviara voluntarios a Ucrania con el permiso del gobierno o que proporcionara armas a Ucrania".

"El despliegue de bases estadounidenses no responde a los intereses nacionales de Georgia", insistió.

Por su parte, Irakli Kadaguishvili, diputado del partido gobernante Sueño Georgiano, declaró que la propuesta de la oposición "no solo es incorrecta, sino que también podría conducir a un desastre".

El parlamentario recordó que Irán ha atacado bases militares de EE.UU. ubicadas en varios países de Oriente Medio.

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"Georgia también podría convertirse en objetivo de tales ataques si, hipotéticamente, se da este escenario", afirmó.

David Sakvarelidze, ex primer fiscal general adjunto de Georgia y miembro del principal partido opositor del país, Movimiento Nacional Unido, propuso previamente desplegar bases estadounidenses en Georgia y convertir al país caucásico en un centro logístico de Estados Unidos contra Irán.

Las autoridades georgianas revelaron la víspera que el presidente de este país, Mijaíl Kavlashvili, asistiría a los funerales del que fuera el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, junto con otros líderes regionales, incluidos los de Turquía, Azerbaiyán y Armenia.