Gobierno chileno pide aprobar megarreforma tras cifras de mayo: "No podemos perder tiempo"

El Banco Central del principal productor de cobre del mundo informó este miércoles que la actividad económica se contrajo un 0,9 % interanual en mayo, encadenando cinco meses de cifras negativas, debido principalmente al mal desempeño de la minería.

"El dato confirma lo que ya dijimos: Recibimos una economía estancada y golpeada desde la segunda mitad del año pasado", señaló Mas en una declaración pública.

Los malos datos de la actividad económica se suman a los del desempleo.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el martes que la tasa de desempleo alcanzó en mayo el 9,4 %, su nivel más alto en cinco años.

"El único camino para volver a crecer y generar empleo es que juntos reactivemos el país (...) No podemos perder más tiempo. Necesitamos reactivar la economía y el empleo de las familias chilenas", añadió Mas.

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La megarreforma económica y tributaria impulsada por el Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast superó la semana pasada una votación clave en el Senado y sus cerca de 40 medidas empezarán a ser discutidas en detalle en las próximas semanas.

El corazón del proyecto es la rebaja del impuesto corporativo del 27 % al 23 %, pero también incluye medidas como la invariabilidad tributaria para grandes inversiones, la exención transitoria del IVA a la venta de viviendas nuevas, beneficios fiscales para repatriar capitales desde el extranjero o la reducción de permisos para fomentar las inversiones.

La iniciativa cuenta con el rechazo de la oposición de izquierdas, que acusa al Gobierno de falta de diálogo y que considera que es una reforma que beneficiará a los ricos y profundizará las desigualdades sociales EFE