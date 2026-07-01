Guatemala proyecta un presupuesto para el 2027 un 7,5 % más alto que el de este año

El proyecto de presupuesto del 2027 prevé un crecimiento económico del 4 % y un déficit fiscal de 3,7 % del producto interno bruto (PIB), por debajo del 3,8 % previsto en el ejercicio de este 2026, declaró el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, en una conferencia de prensa en la que también participó el presidente del país, Bernardo Arévalo de León.

El de Guatemala "continúa siendo el presupuesto público más pequeño de América Central y uno de los más pequeños del mundo, pero nosotros le estamos sacando el mejor provecho", dijo Menkos.

"Mantenemos el uso de una deuda pública de manera estratégica, racional y con objetivos claros de desarrollo y de bienestar", recalcó el funcionario, recordando que el saldo de la deuda pública se estima en 27,9 % del PIB al cierre del 2027.

Los ingresos tributarios se prevén en unos 17.185 millones de dólares, lo que elevaría la carga tributaria al 12,1 % del PIB impulsada por la productividad y el combate a la evasión, sin crear nuevos tributos, sostuvo Menkos.

El proyecto de presupuesto contempla inversiones extraordinarias equivalentes al 1,8 % del PIB, entre ellas 626 millones de dólares para la segunda fase de modernización y ampliación de Puerto Quetzal (Pacífico), y 459 millones de dólares para el Fondo para Proyectos Viales Prioritarios.

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La cartera de Educación absorberá el mayor monto con 3.642 millones de dólares, seguida de Salud Pública (2.430 millones de dólares) y Gobernación (Interior), responsable de la seguridad ciudadana, con 1.369 millones de dólares.

Con relación al presupuesto del ejercicio en curso, que asciende a 168.767,3 millones de quetzales (unos 22.030 millones de dólares), la ejecución al 25 de junio registra 70.061,2 millones de quetzales, equivalente al 41,5 %, mientras que la previsión oficial de cierre para el fin de año se sitúa en alrededor del 92 %.

"Los presupuestos del Estado no le pertenecen al gobierno, le pertenecen a la nación, le pertenecen al pueblo", dijo por su parte el mandatario Arévalo durante la conferencia de prensa, en la que enfatizó que su gestión "transparente y eficiente" busca transformar los recursos públicos en oportunidades de desarrollo.

La ley vigente en Guatemala establece que el Ejecutivo tiene como fecha límite el 2 de septiembre de cada año para presentar el Proyecto de Presupuesto al Congreso para su aprobación.