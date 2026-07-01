Guterres advierte de que la IA avanza sin gobernanza y urge a los gobiernos a actuar

Guterres afirmó en una rueda de prensa para presentar en Nueva York el primer informe del Panel Científico Independiente de la ONU sobre IA, que esta tecnología todavía puede convertirse en "el motor más poderoso para el desarrollo" si se utiliza "adecuadamente".

Sin embargo, alertó de que, cuanto más avance la IA sin reglas compartidas, "menos voz tendrán los gobiernos y las personas sobre el resultado".

"El mensaje a los gobiernos es simple: no esperen", subrayó el secretario general, quien defendió acelerar la cooperación internacional ante un fenómeno tecnológico "transformador".

Guterres afirmó que presentará próximamente propuestas para reforzar la capacidad de los países frente a esta tecnología.

"La ciencia ya está aquí. El mundo ya no puede decir que no sabía", afirmó el diplomático portugués, y agregó que "lo que hagamos con ella depende ahora de todos nosotros".

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El informe presentado hoy por el panel, compuesto por 40 expertos y copresidido por el investigador Yoshua Bengio y la periodista y premio Nobel de la Paz Maria Ressa, concluye que la IA evoluciona rápidamente hacia sistemas "cada vez más autónomos", con capacidad no solo de predecir patrones, sino de "razonar, planificar y actuar en distintos contextos".

Según el documento, esta transición abre la puerta a una nueva generación de "agentes digitales con autonomía operativa" y a una potencial "fuerza laboral digital" con implicaciones económicas y sociales aún difíciles de dimensionar.

El panel advierte de que la inversión en infraestructura computacional ha alcanzado niveles comparables a los de grandes proyectos industriales, concentrada en un reducido número de empresas y países, lo que podría reforzar "asimetrías estructurales" en el acceso a la IA.

En el ámbito económico, el informe subraya que los efectos positivos de la IA no están garantizados y dependerán de su adopción, la reorganización del trabajo y la inversión en capacidades complementarias.

Entre los principales riesgos, el informe identifica la creciente brecha entre el desarrollo de capacidades y los mecanismos de evaluación y control, ya que "los sistemas avanzan más rápido que las herramientas de auditoría, lo que dificulta su supervisión efectiva".

El panel también alerta del aumento de capacidades en ciberseguridad ofensiva, del impacto de los 'deepfakes' y la desinformación, así como de posibles efectos en la salud mental por la adopción de sistemas de IA sin suficiente evidencia científica o supervisión clínica.

Asimismo, advierte de desigualdades lingüísticas y culturales, al concentrarse los modelos en un número limitado de idiomas, lo que podría "generar exclusión de miles de comunidades".

Guterres subrayó además que el informe se presenta en vísperas del primer Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA, que se celebrará la próxima semana en Ginebra, donde la comunidad internacional intentará traducir la evidencia científica en "acción compartida" y acelerar la cooperación global en esta materia.