Hallan un niño calcinado en el incendio del norte de Grecia, la segunda víctima mortal

Con este hallazgo asciende a dos el número de víctimas mortales causadas por este fuego antes de que los bomberos lograran controlarlo.

El cuerpo sin vida del menor fue descubierto anoche en el interior de una vivienda calcinada, frente a la cual los equipos de rescate ya habían localizado ayer el cadáver de un hombre de 66 años, según precisó hoy a EFE un portavoz del Cuerpo de Bomberos.

La vivienda afectada se encuentra en una densa zona boscosa de pinos junto a la localidad de Lití, un municipio de unos 3.300 habitantes situado a unos 10 kilómetros al norte de Salónica, la segunda mayor ciudad de Grecia.

Si bien las autoridades forenses aún no han identificado los restos del menor, los indicios apuntan a que se trata del hijo del sexagenario fallecido, a quien se buscaba desde la víspera.

Por su parte, la esposa de la primera víctima y madre del menor fue rescatada con vida por los bomberos durante las tareas de extinción.

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La mujer, de 40 años, presenta quemaduras en las manos, el cuello y un muslo, por lo que fue trasladada a un hospital de Salónica, donde se encuentra estable y fuera de peligro, según informó el portal de noticias local News247.

Protección Civil había emitido el martes a mediodía una alerta de evacuación a los teléfonos móviles de los residentes de Lití para que abandonaran el pueblo en dirección oeste.

Según las primeras investigaciones, la familia intentó sofocar las llamas en su propiedad con medios propios, pero el fuego terminó rodeándolos mientras trataban de salvar sus pertenencias.

Durante la pasada madrugada, un contingente de más de 100 bomberos logró controlar el incendio, favorecido por una disminución en la intensidad del viento en la zona.

Entre el lunes y el martes se registraron 48 incendios forestales en toda Grecia, aunque la mayoría de ellos pudieron ser sofocados antes de propagarse, de acuerdo con el balance de los Bomberos.

Con temperaturas máximas que registran una media de 32,6 grados —ligeramente superiores a lo habitual para la época—, los fuertes vientos del norte continúan avivando los fuegos, advirtió el Observatorio Nacional de Atenas.

El Servicio Meteorológico Nacional ha alertado de que tanto las rachas de viento como el calor persistirán en los próximos días, con termómetros que podrían alcanzar los 38 grados.