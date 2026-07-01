Harris y Newsom hablan con Mamdani sobre la estrategia para 2028 tras éxito en primarias

Harris, derrotada por Donald Trump en los comicios presidenciales de 2024, parece seguir adelante con sus planes de volver a participar en la carrera a la Casa Blanca. Pese a no haber confirmado su candidatura, hace unos meses reconoció que estaba pensando en volver a presentarse.

Sin embargo, ha empezado a mantener contactos con el ala más progresista del partido, una de las facciones que más la penalizó en la anterior campaña.

Harris llamó a Mamdani el pasado jueves para hablar sobre el futuro del Partido Demócrata y programar un encuentro más extenso, explicó Axios citando a una persona al tanto de la conversación.

La llamada se produjo dos días después de que los tres candidatos respaldados por Mamdani en las primarias demócratas para la Cámara de Representantes se impusieran a otros con más experiencia, como Adriano Espaillat o Dan Goldman, que aspiraban a la reelección.

Los candidatos apoyados por los Socialistas Democráticos de EE.UU. (DSA), formación a la que pertenece Mamdani, también han vencido a congresistas titulares en carreras fuera de Nueva York, como Melat Kiros, que se impuso este martes a Diana DeGette, congresista por Colorado desde 1997.

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La exvicepresidenta también se ha reunido con Alexandria Ocasio-Cortez, una de las caras más conocidas entre los congresistas demócratas y también miembro del DSA, y con activistas propalestinos, después de que la postura de Biden ante la ofensiva israelí le penalizara en las pasadas elecciones.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, también se ha puesto en contacto con Mamdani, según la periodista de ABC News Juhi Doshi.

Ambos parecen querer formar parte del grupo de candidatos exitosos con el respaldo del carismático y mediático alcalde.

Además de Harris y Newsom, también suenan como posibles candidatos a las primarias demócratas para aspirar a la Casa Blanca el exsecretario de Transportes Pete Buttigieg; el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro; o el de Kentucky, Andy Beshear, entre otros.