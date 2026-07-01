ICE supera las 10.000 detenciones en cinco días tras reforzar operativos, según NYT

Según el diario, que cita documentos internos y entrevistas con funcionarios federales, la dirección del ICE ordenó recientemente a sus responsables regionales redoblar los esfuerzos para localizar y detener a inmigrantes susceptibles de ser deportados. Las detenciones se han realizado durante controles migratorios, inspecciones de tránsito y operativos en la vía pública.

El número de arrestos ha pasado de alrededor de 1.000 diarios a comienzos de este año a cerca de 2.000 al día, una meta que, según tres funcionarios citados por el diario, fue trasladada a los agentes por petición de la Casa Blanca.

Uno de ellos advirtió, no obstante, que no está claro cuánto tiempo podrá mantenerse ese nivel de actividad.

A diferencia de operativos anteriores ampliamente anunciados en ciudades como Chicago o Los Ángeles, el incremento reciente de las detenciones se ha desarrollado con un perfil más bajo, sin grandes despliegues públicos, después de que la Administración modificara su estrategia tras las críticas generadas por operaciones de alto impacto en meses anteriores, señaló el rotativo.

El aumento de las detenciones se produce mientras Trump insiste en acelerar su política de deportaciones masivas, una de las principales promesas de su segundo mandato.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ofensiva migratoria coincide además con recientes decisiones de la Corte Suprema que ampliaron el margen de acción del Ejecutivo en materia migratoria, aunque limitaron su intento de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y visitantes temporales.