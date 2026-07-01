Interceptan en Brasil un helicóptero con 288 kilos de cocaína procedente de Paraguay

El piloto de la aeronave fue detenido después de haber tratado de huir a pie tras abandonar el helicóptero en una zona de campo en el municipio de Florínea, a 480 kilómetros al oeste de la ciudad de São Paulo, según un comunicado de la Policía Militarizada de São Paulo.

El helicóptero aterrizó después de una persecución de 40 minutos liderada por el helicóptero Águila de la Policía Militar de São Paulo, que fue alertado al detectar que la aeronave volaba a baja altitud.

Según la Policía, el helicóptero partió de la ciudad brasileña de Ponta Porã, fronteriza con la paraguaya de Pedro Juan Caballero, y tenía como destino la ciudad de São Paulo.

El mayor Samuel Sobrinho, que participó en la operación, dijo en un comunicado que la Policía mantiene una vigilancia constante del transporte aéreo porque han detectado que los narcotraficantes han comenzado a utilizar este medio al darse cuenta de que "puede ser más fácil" que por carretera.