Irán anuncia que se creará una vía de comunicación para violaciones del acuerdo con EEUU

Garibabadi, quien encabezó una delegación en Doha para dar seguimiento a la implementación del memorando de entendimiento, anunció "la finalización de las conversaciones en Catar" tras una reunión trilateral entre Irán, y los mediadores Catar y Pakistán, según informó la agencia oficial iraní IRNA.

El representante iraní informó de que se celebró "la primera reunión del grupo de supervisión para la implementación del memorando de entendimiento con presencia de altos negociadores de los tres países".

"Se decidió que el canal de comunicación inmediato del grupo de supervisión se formalizará y documentará mañana, y que las deficiencias del memorando de entendimiento se formalizarán y documentarán, para luego discutirlas y tomar una decisión al respecto", detalló la nota.

La delegación iraní abordó "la violación de los compromisos de Estados Unidos en virtud del párrafo del memorando de entendimiento sobre el fin de la guerra en el Líbano, las noticias publicadas sobre las acciones estadounidenses y las fuerzas en la región, y algunas declaraciones amenazantes e intervencionistas de funcionarios de ese país", indicó la nota de IRNA.

Asimismo, señaló que la parte iraní defendió durante las conversaciones "que los compromisos del memorando de entendimiento constituyen un conjunto integral y no pueden considerarse por separado".

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En reuniones con responsables cataríes, incluido el Banco Central, también "se revisaron algunos asuntos relacionados con el costo de parte de los seis mil millones de dólares iniciales y se decidió que, de acuerdo con las necesidades de nuestro país, se realizaría la compra de los bienes necesarios y se pondrían a disposición de Irán", afirmó.

El dinero al que hace referencia es la liberación de un importe de 6.000 millones de dólares (unos 5.263 millones de euros) de los fondos bloqueados iraníes en Catar como parte del memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Garibabadi volvió a insistir en que no hubo conversaciones directas con la delegación estadounidense, también presente desde ayer martes en la capital catarí.

Por su parte, los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff se reunieron con líderes cataríes con quienes trataron los últimos acontecimientos en la región, "en particular el progreso de las negociaciones entre Estados Unidos y la República Islámica en el marco del memorando de entendimiento", dijo la oficina del emir catarí en un comunicado.