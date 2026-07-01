Italia pendiente de una compatriota bloqueada en Egipto tras un litigio con exmarido

La mujer estuvo asistida en todo momento por el embajador italiano en El Cairo, Agostino Palese, según explicó el Ministerio de Exteriores italiano en una nota, en la que apunta que el motivo de la detención era la orden un juez egipcio para que el padre pudiera ver a la niña.

La custodia de la menor es el punto central de una disputa con su exmarido, quien ha sido condenado en Italia por diversos delitos y recientemente fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza.

La joven, de 26 años y nacida en Sanremo (noroeste), fue condenada en primera y segunda instancia en Egipto por adulterio y recibió una condena de seis meses por lo que no podía salir del país. Temía que con su detención la niña se quedara con el padre y por ello había enviado varios mensajes a los medios italianos pidiendo ayuda a las autoridades para evitarlo.

Según su abogada Agata Armanetti, en declaraciones a los medios italianos, "fue llevada a las 3 de la madrugada junto con su hija por orden del fiscal para que su padre pudiera verla. La orden del fiscal no puede hacerse cumplir porque no existe una orden judicial que otorgue la custodia ni el derecho de visita. Tememos que esto sea una estratagema para arrestar a Nessy y enviarla a prisión", dijo la abogada.

Posteriormente, Exteriores comunicó que Tajani había mediado para su liberación y que la mujer fue de nuevo trasladada a su residencia, pero ahora se sigue con atención el desarrollo judiciario.