Jamaica presentará petición sin precedentes a Carlos III sobre reparaciones por esclavitud

La ministra jamaicana de Cultura, Género, Ocio y Deporte, Olivia Grange, declaró durante su intervención en un debate en el Parlamento, que esta solicitud marcará una nueva etapa en la lucha de Kingston por obtener reparaciones por la esclavitud de los africanos.

En este contexto, Grange señaló que la petición solicitará al rey, en su calidad de jefe de Estado de Jamaica, que remita tres cuestiones jurídicas al Consejo Privado, el tribunal de última instancia de Jamaica.

Reclamarán una aclaración jurídica sobre si el transporte forzoso de africanos a Jamaica y su posterior esclavitud eran legales según el derecho consuetudinario.

Así como si la trata transatlántica y la esclavitud de africanos hasta 1838 constituyeron crímenes contra la humanidad según el derecho internacional, de los que Reino Unido es responsable.

Por último, si Reino Unido tiene la obligación de proporcionar una reparación al pueblo jamaicano por el transporte y la esclavitud ilegales de africanos y las consecuencias que aún persisten de dichas acciones.

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Grange precisó que la petición se presentaría el 6 de septiembre porque conmemora la salida en 1781 del barco negrero 'Zong' en un viaje hacia Jamaica en el que más de 140 africanos esclavizados murieron tras ser arrojados por la borda.

La ministra explicó a los legisladores que Jamaica cuenta con el pleno apoyo de Caricom para sacar adelante esta iniciativa jurídica.

La comisión de Reparaciones de la Caricom reiteró en marzo su reclamación de compensaciones y reparaciones por la esclavitud, en el marco del Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

El imperio británico controló Jamaica durante más de 300 años y obligó a los esclavos africanos a trabajar en condiciones deplorables las tierras del país insular caribeño.

Reino Unido colonizó Jamaica en 1655 y desde entonces se establecieron lazos entre ambos territorios, se estima que 55.000 británicos residen en Jamaica, mientras que unas 800.000 personas de ascendencia jamaicana viven en Reino Unido.