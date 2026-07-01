Kast dice que últimos datos de la economía chilena "prenden más de una luz de alerta"

"Chile, hoy día, pasa por una situación compleja", afirmó el gobernante durante la declaración conjunta que hizo junto a su par Santiago Peña, en el Palacio de López en Asunción, donde suscribió acuerdos de cooperación en su primera visita como mandatario a Paraguay.

El político ultraconservador declaró así después de que el Banco Central informó este miércoles que la actividad económica se contrajo un 0,9 % interanual en mayo, encadenando cinco meses de cifras negativas, debido principalmente al mal desempeño de la minería.

De igual forma, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) chileno advirtió la víspera que la tasa de desempleo alcanzó en mayo el 9,4 %, lo que supone un alza de 0,5 puntos con respecto al mismo mes del año pasado y representa su nivel más alto de los últimos cinco años.

Kast, en el cargo desde el pasado marzo, reconoció hoy que el índice de desocupación es muy alto, aunque matizó que "viene ya de largo tiempo".

Esta misma jornada, el ministro de Economía chileno, Daniel Mas, reaccionó a las cifras pidiendo aprobar la controvertida megarreforma que está debatiendo el Senado, un proyecto emblema del Ejecutivo que, aseguró, fijará las bases para que el país "vuelva a progresar".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El único camino para volver a crecer y generar empleo es que juntos reactivemos el país (...). No podemos perder más tiempo. Necesitamos reactivar la economía y el empleo de las familias chilenas", añadió Mas.

La megarreforma económica y tributaria impulsada por el Gobierno superó la semana pasada una votación clave en el Senado y sus cerca de 40 medidas empezarán a ser discutidas en detalle en las próximas semanas.

El corazón del proyecto es la rebaja del impuesto corporativo del 27 % al 23 %, pero también incluye medidas como la invariabilidad tributaria para grandes inversiones, la exención transitoria del IVA a la venta de viviendas nuevas, beneficios fiscales para repatriar capitales desde el extranjero o la reducción de permisos para fomentar las inversiones.

El Banco Central de Chile moderó en junio sus expectativas de crecimiento para este año y pronosticó en su último Informe de Política Monetaria (IPoM) el PIB chileno se expandirá entre el 1 % y 1,75 % en 2026.