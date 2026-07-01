Kast insta a Brasil, Argentina y Paraguay a poner como "prioridad" el corredor bioceánico

"Hacemos los votos para que todos los países puedan llegar a tiempo con las obras civiles que se requieren para que no falte ningún puente", afirmó este miércoles el mandatario durante una reunión en el Congreso de Paraguay, a la que acudió tras reunirse con su homólogo anfitrión, Santiago Peña.

El líder ultraderechista, quien realiza su primera visita oficial a Paraguay desde que llegó al poder en marzo pasado, aseguró que la conclusión del corredor bioceánico "va a requerir el esfuerzo de todos" para que en cada nación "ponga la prioridad" en la ejecución de las obras.

En ese sentido, refirió que el corredor "abre una nueva perspectiva" de unión para los países involucrados, que forjará redes para impulsar el comercio regional.

El Corredor Bioceánico Vial es un trazado vial de unos 2.400 kilómetros que partirá desde el centro oeste de Brasil, atravesará el Chaco paraguayo, las provincias argentinas de Salta y Jujuy, y concluirá en los puertos de Antofagasta, Mejillones e Iquique, en el norte de Chile.

Tras su intervención en el Congreso, Kast se trasladó al Palacio de López, la sede del Gobierno en Asunción, y ofreció una conferencia de prensa conjunta con Peña, quien destacó que el corredor bioceánico permitirá a Paraguay acercarse a los mercados de Asia a través de los puertos chilenos.

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Kast llegó el lunes a Paraguay para participar en la XVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, del que Chile es país asociado.

El ultraderechista concluye este miércoles su visita a Paraguay para luego trasladarse a Uruguay.