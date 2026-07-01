Kast se reúne con Santiago Peña en Asunción para suscribir acuerdos de cooperación

Kast fue recibido con honores por Peña y la primera dama, Leticia Ocampos, en el Palacio de López, sede del Ejecutivo de Paraguay, al que llegó acompañado por su esposa, Pía Adriasola, y una comitiva de colaboradores.

Según la agenda oficial del encuentro, Kast y Peña suscribirán una serie de "instrumentos" de cooperación tras dos reuniones de trabajo pautadas para este miércoles por la mañana.

Además, emitirán una declaración conjunta antes de que el gobernante chileno asista a una sesión extraordinaria en el bicameral Congreso paraguayo, que controla el oficialismo.

Kast arribó a Paraguay el pasado lunes para participar en la 68 Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, un bloque al que Chile está asociado.

Antes de esa reunión celebrada ayer, el histórico líder del Partido Republicano sostuvo un encuentro bilateral con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien le invitó a visitar su país y a reforzar los lazos económicos entre ambas naciones.

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En la cumbre del Mercosur, Kast alertó de que la integración latinoamericana no es posible "cuando las rutas que queremos abrir al comercio ya están abiertas por el crimen organizado". En su declaración llamó a asegurar el éxito del futuro corredor bioceánico, una red de carreteras e infraestructuras que busca conectar el continente de este a oeste.

Al finalizar su visita a Paraguay, cerca de las 13.00 horas locales (17.00 GMT), Kast iniciará esta misma jornada otra a Uruguay.