La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,48 %

En tanto, el índice general S&P BYMA descendió 1,30 %, a 130.005.107,70 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Banco Macro (-2,8 %) y Grupo Supervielle (-2,7 %), mientras que las que más subieron fueron las de BBVA Argentina (+0,5 %) y Ternium (+0,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta 1,5 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 424 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 10 pesos, a 1.510 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.489 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 10 pesos, a 1.525 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), subió 0,6 %, a 1.567,06 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó a 1.521,p3 pesos por unidad.