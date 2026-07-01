La Bolsa española baja un 0,34 % y sostiene los 19.400 tras moderarse la inflación europea

El principal índice del mercado nacional español, el IBEX 35, bajó 65,3 puntos, ese 0,34 %, y terminó la sesión en los 19.406,6 enteros. En lo que va de año, se revalorizó un 12,13 %.
El selectivo español abría con tono negativo y mantuvo esta tendencia durante el desarrollo de la jornada bursátil, aunque disminuyó la intensidad de las pérdidas antes del cierre en un día en el que se inició una nueva ronda de negociaciones en Doha (Catar) para tratar el memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán para finalizar la guerra en Oriente Medio.
Dentro de los grandes valores, la energética Iberdrola perdió el 1,88 % y la empresa de telecomunicaciones Telefónica, el 1,73 %.
En positivo, la multinacional textil Inditex sumó el 1,12 %; la energética Repsol, el 0,41 %; el banco BBVA, el 0,37 %; y el Banco Santander, el 0,26 %.