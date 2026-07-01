La Bolsa española baja un 0,34 % y sostiene los 19.400 tras moderarse la inflación europea

Madrid, 1 jul (EFE).- La Bolsa española perdió un 0,34 % este miércoles, aunque mantuvo la cota de los 19.400 puntos tras conocerse una moderación de la inflación en la eurozona en junio (2,8 %), en una jornada que estuvo pendiente de la intervención del presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Kevin Warsh, en Portugal.