La confianza empresarial en Japón alcanza su nivel más alto en ocho años

El más reciente informe de coyuntura económica trimestral del banco central japonés (BoJ), conocido como Tankan, mostró este miércoles que el índice de confianza entre las grandes empresas manufactureras nacionales se situó en los tres meses que finalizaron en junio en 22 puntos, cinco más que los 17 de la encuesta del trimestre anterior.

Este nivel es superior a las previsiones del BoJ, que estimaba que la confianza de los grandes grupos nipones, incluidos los de la industria automotriz y la electrónica, se reduciría hasta los 14 puntos, lastrada por el conflicto en Oriente Medio iniciado el pasado 28 de febrero.

La cifra representa el quinto trimestre consecutivo de crecimiento en confianza empresarial, que pese al aumento de los precios del crudo, pudo mostrar un rendimiento positivo, gracias al impulso en materia de semiconductores, que mostraron una mejora significativa con respecto al trimestre anterior y unos datos superiores a las estimaciones.

En lo que respecta a las grandes empresas no manufactureras japonesas, entre las que se incluyen las del sector servicios, su confianza mejoró un punto respecto al trimestre previo, hasta los 37, su nivel más alto en aproximadamente 35 años.

El índice Tankan mide el porcentaje de compañías japonesas que creen que las condiciones de negocio son favorables, menos las que piensan lo contrario, y está considerado como un importante anticipo sobre el crecimiento económico de Japón y un factor influyente en las decisiones sobre política monetaria del BoJ.