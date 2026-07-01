La RD del Congo asume la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU

“Constituye una oportunidad histórica para que la RDC contribuya activamente a las reflexiones internacionales sobre los desafíos contemporáneos de paz y seguridad, y para promover un multilateralismo basado en el diálogo, el respeto al derecho internacional y la búsqueda de soluciones sostenibles”, valoró el Ministerio de Asuntos Exteriores congoleño en un comunicado.

La RDC presidirá el Consejo de Seguridad por primera vez en 35 años en el cargo y luego de seis meses de iniciar su mandato como miembro no permanente para el período 2026-2027.

Bajo el lema “más paz, más justicia, más desarrollo, más multilateralismo”, la nación africana aseguró que se guiará por la convicción de que “los conflictos contemporáneos no pueden resolverse de manera duradera sin abordar sus causas profundas”.

El Ministerio remarcó que el cuidado de los recursos naturales, la protección de las poblaciones civiles, la lucha contra la impunidad, la justicia transicional y la agenda Mujeres, Paz y Seguridad serán parte de sus prioridades al mando del órgano de la ONU.

La primera ministra de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, encabezará la primera sesión el 8 de julio próximo con un evento dedicado a las violencias sexuales vinculadas al conflicto, mientras que el 13 de este mes la ministra de Asuntos Exteriores, Thérèse Kayikwamba Wagner, presidirá una reunión dedicada al vínculo entre recursos naturales, conflictos y paz.

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Por último, el presidente de la RDC, Félix Tshisekedi, hablará el 21 de julio sobre el tema “la gobernanza de los recursos naturales, fundamento de la paz, de la seguridad y de la prosperidad”.

África sigue pujando por un asiento permanente en el Consejo para reparar lo que califican como una “injusticia histórica”, ya que es la única región del mundo densamente poblada que no tiene representación permanente en el máximo órgano de decisión global.

Toda la diplomacia africana se alinea bajo una postura unificada de la Unión Africana (UA) en la que se exige dos asientos permanentes con todos los privilegios, incluido el derecho a veto, y dos asientos no permanentes adicionales, lo que supondría pasar de los tres actuales a cinco en total.

El año pasado, el Gobierno de los Estados Unidos y el propio secretario general de la ONU, António Guterres, declararon explícitamente su apoyo a la creación de dos asientos permanentes para África, pero aún no se ha materializado.

China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido son los únicos miembros permanentes del Consejo de Seguridad - y por consiguiente con poder de veto- lo que marca la diferencia entre ellos y los diez miembros con mandatos temporales.

Todos tienen voz y voto en el Consejo, pero la agenda y las resoluciones suelen estar condicionadas al veto de las cinco potencias.