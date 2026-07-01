La recaudación tributaria en Argentina subió el 23,7 % interanual en junio de 2026

Aún no se conocen los datos oficiales del índice de precios de junio, pero, según cálculos de consultores privados, en el sexto mes del año la inflación pudo haber registrado un alza interanual del 33,6 %, por lo que la recaudación habría caído en términos reales.

De los datos oficiales difundidos este miércoles se desprende que la recaudación bajó el 6,9 % en comparación con mayo pasado.

Este comportamiento de la recaudación se dio en un contexto en el que la inflación se desaceleró a cerca del 1,9 % mensual en junio, de acuerdo con cálculos privados.

La recaudación tributaria en Argentina aumentó en 2025 el 39,4%, hasta los 183,1 billones de pesos.