Lagarde atribuye la subida de tipos a que se daban las circunstancias "adecuadas"

Lagarde realizó esta afirmación en un panel del foro anual que celebra el BCE en Sintra (Portugal), en el que estuvo acompañada por el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh; el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y el gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem.

En cuanto a las circunstancias, Lagarde explicó que para decidir la subida del pasado 11 de junio se analizaron las perspectivas de inflación teniendo en cuenta los últimos datos económicos y financieros, incluyendo también los riesgos y la inflación subyacente, junto con otros indicadores.

Sobre la posibilidad de seguir subiendo los tipos de interés, la presidenta del BCE rehusó confirmar o negar si la entidad volverá a tomar una decisión de este tipo, pero dijo que esto dependerá de si el bloque comunitario "sigue por encima del objetivo".

Lagarde aprovechó el debate para defender un cambio en la forma en que los bancos centrales comunican sus decisiones de política monetaria y reiteró su rechazo a ofrecer una orientación anticipada ("forward guidance") sobre los próximos movimientos de los tipos de interés.

"Si tengo un arrepentimiento es haberme sentido obligada por la orientación futura", afirmó, al recordar que el BCE abandonó hace tiempo esa estrategia de comunicación, consistente en adelantar a los mercados cuál podría ser el siguiente paso de la institución.

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En su lugar, explicó, el Banco Central Europeo ha optado por lo que denominó una "orientación sobre el marco" ("framework guidance"), que consiste en explicar a los mercados y a los analistas el proceso de análisis que sigue el Consejo de Gobierno para adoptar sus decisiones, sin comprometer de antemano una actuación concreta.

Según Lagarde, ese enfoque permite a los inversores comprender qué indicadores observa el BCE y cuáles son los elementos que más pesan en sus deliberaciones, al tiempo que les obliga a realizar su propio análisis en lugar de dar por descontado el rumbo de la política monetaria.

La presidenta del BCE explicó que, antes de cada decisión, la institución evalúa las perspectivas de inflación, la información económica y financiera más reciente, la evolución de la inflación subyacente, la transmisión de la política monetaria a la economía y el balance de riesgos para el crecimiento y los precios.

Asimismo, defendió que los bancos centrales deben mantener una actitud abierta a "nuevos argumentos, nuevas formas de pensar y nuevas herramientas" para responder a un entorno económico que cambia con rapidez.

En este sentido, abogó por recurrir con mayor frecuencia a escenarios alternativos y nuevas metodologías de análisis que permitan incorporar la incertidumbre en la toma de decisiones.

Lagarde señaló que el equilibrio de riesgos ha cambiado en las últimas semanas y que, si antes predominaban los riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento, ahora ambos se encuentran más equilibrados debido a la velocidad con la que evolucionan variables económicas como los precios de la energía.

Como ejemplo, destacó la rápida caída del precio del petróleo, un movimiento que, en su opinión, demuestra la necesidad de que los bancos centrales adapten continuamente sus herramientas de análisis para responder con mayor eficacia a cambios cada vez más acelerados del entorno económico.