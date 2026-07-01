Latino Victory celebra la victoria de Rutinel en primarias por distrito clave de Colorado

"Manny es el líder idóneo en un momento en que necesitamos movilizar el voto latino en este distrito altamente competitivo, clave para que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes", indicó en un comunicado la presidenta y directora ejecutiva de Latino Victory, Katharine Pichardo.

Rutinel, que emigró desde República Dominicana a los 6 años junto a su madre soltera, es representante estatal en Colorado y ganó la contienda con el 61,5 % de los votos.

Pichardo destacó que Rutinel, graduado de la Universidad de Yale, aporta una perspectiva centrada en las personas, lo que considera "fundamental" para atender las necesidades de las familias trabajadoras en el Congreso, incluyendo la reducción de costos, la protección de la atención médica y la defensa de las comunidades inmigrantes.

En el distrito que aspira a representar en el Congreso, cuatro de cada diez residentes son latinos.

Rutinel, de 31 años, trabajó como economista para el Cuerpo de Ingenieros de EE.UU.

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Las elecciones legislativas de noviembre podrían llevar al Congreso a tres dominicanos: Rutinel, Darializa Avila Chevalier, de Nueva York, y la congresista Analilia Mejia, de Nueva Jersey e hija de inmigrantes de Colombia y República Dominicana, que busca revalidar.

Hasta ahora, solo un dominicano había llegado a la Cámara de Representantes Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano, elegido en 2017, pero quien perdió este año la primaria demócrata frente a Avila Chevalier.

"La victoria de Manny es motivo de optimismo en un momento en que nuestra comunidad está siendo atacada", afirmó en el comunicado conjunto Luis Miranda, presidente de la junta directiva de Latino Victory.

Recordó que su familia creó el Miranda Family Rising Stars Fund dentro de Latino Victory para apoyar a candidatos hispanos como Rutinel, hijo de una madre inmigrante soltera, "un hombre que construyó su vida en Colorado y nunca olvidó a quienes construyeron la suya junto a él".

También, respaldó su recaudación de fondos a nivel comunitario y realizó una campaña telefónica para incentivar la participación en la víspera de las primarias. Latino Victory adelantó que mantendrá ese apoyo de cara a las elecciones de noviembre.

El distrito alberga una de las comunidades latinas más grandes de Colorado y se extiende desde los suburbios del condado de Adams, Thornton y Commerce City, hasta las zonas rurales del de Weld y la ciudad de Greeley, "y merece un representante que la represente", afirmó Miranda.

Desde su fundación en 2014, Latino Victory ha apoyado a más de 450 candidatos y ha contribuido a la elección de más de 245 latinos a cargos públicos en todo el país.