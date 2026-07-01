Le Pen reconoce que no podrá ser candidata si es condenada a un brazalete electrónico

"No puedo depender de un magistrado para que me autorice a ir a dar un mitin a Romorantin o a ir a un mercado de Hénin-Beaumont", se resignó en una entrevista difundida este miércoles al canal francés LCI la líder de Agrupación Nacional (RN).

Tras haberlo anunciado a comienzos de año, Le Pen volvió a aclarar que, si fuera sentenciada a una pena conmutable con llevar un brazalete eléctrónico, no podrá "hacer una campaña presidencial" en esas condiciones.

"Hace falta tener una completa libertad de movimientos", agregó la diputada.

El Tribunal de Apelación se pronunciará el próximo 7 de julio sobre la pena en primera instancia de 2025, que incluía cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación contra Le Pen, que, según los sondeos, es la favorita para conquistar el Elíseo en mayo de 2027.

La Fiscalía ha pedido, en la segunda instancia, mantener la pena de inhabilitación de 5 años, además de una condena a 4 años de prisión, pero solo uno de cumplimiento firme -y no dos como en primera instancia- conmutables por brazalete electrónico, y 100.000 euros de multa.

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Si hubiese una condena desfavorable a sus intereses, la líder ultraderechista podría aún acudir al Supremo.

Asimismo, Le Pen aseguró que no tener miedo a una posible nueva condena: "Es un sentimiento que no me resulta familiar. Cuando se libra un combate como el que yo he librado, como sigo librándolo y como lo seguiré librando pase lo que pase, el miedo no tiene cabida".

Aún así, reconoció que si es condenada sí que "podría tener un sentimiento de injusticia o de que me priven del combate de mi vida".

En caso de no poder presentarse a la elección presidencial del año próximo, se retiraría en favor de su delfín, Jordan Bardella, de 30 años, también favorito en los sondeos.

Para Le Pen, Bardella es "complementario" con ella y elogió su "dinamismo y fuerza de su juventud".