Los "archivos naturales" que pueden alimentar al mundo futuro, víctimas también del clima

El hielo actúa como un archivo natural porque el frío extremo, la falta de agua líquida y el bajo nivel de oxígeno ralentizan drásticamente la descomposición y permiten preservar material biológico durante miles de años.

Así lo ha explicado a EFE el ingeniero agrónomo español José Esquinas, tras advertir del peligro al que se está viendo sometida por el aumento de las temperaturas del planeta, la conservación bajo hielo de los grandes "santuarios" naturales de la diversidad genética, cuyo papel alimentario sería clave frente a futuros impactos climáticos añadidos y otros posibles desastres como las guerras.

En las últimas semanas, numerosas ciudades europeas tradicionalmente frescas, incluso regiones alejadas del caluroso arco mediterráneo, afrontan de forma continuada temperaturas excepcionalmente altas, superiores a los 42 grados.

Bajo la capa de hielo permanente de los polos yacen muestras de semillas, polen, microorganismos y ADN ambiental que se conservan desde hace miles de años, porque el frío ha sido siempre un conservante "excelente de la naturaleza" por sus propiedades como refugio idóneo para la conservación natural de muestras de la biodiversidad.

Tras más de treinta años trabajando para la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de la ONU, el experto ha destacado el valor del Banco Mundial de Semillas situado en el archipiélago de Svalbard, en el Ártico noruego, dirigido a asegurar la diversidad mundial de cultivos y recientemente galardonado con el premio Princesa de Asturias de cooperación internacional.

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Dicho proyecto alberga bajo hielo más de un millón de muestras y actúa como una reserva mundial de biodiversidad agrícola, ha recordado. Sin embargo, en Svalbard el impacto de las altas temperaturas por la crisis climática es especialmente intenso, la región figura entre las que se está calentando más rápido en el planeta, según datos de los expertos.

El calentamiento global está alterando el equilibrio natural del entorno pese a que su ubicación se eligió por sus bajas temperaturas y por la estabilidad del permafrost, que permitían mantener las semillas sin suministro eléctrico, ha recordado Esquinas.

El ingeniero ha hecho hincapié en las propiedades del frío para la supervivencia de muestras biológicas, que almacenadas en entornos a temperaturas de dos dígitos bajo cero, no requieren de electricidad ni otras fuentes de energía para mantener su estado de conservación durante muchos años.

Las capas de hielo en los polos acogen además miles de millones de microorganismos que al derretirse se perderían, ha añadido.

Entre 2022 y 2024 se produjo en el mundo la mayor pérdida de masa glaciar en tres años jamás registrada. En numerosas regiones, la denominación de "hielos perpetuos" de los glaciares no sobrevivirá al siglo XXI, de acuerdo a la tendencia registrada, según informes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y del Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares (WGMS),

En 2025, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Año Internacional de la Preservación de los Glaciares y estableció el 21 de marzo como el Día Mundial de los Glaciares, para sensibilizar sobre el papel fundamental que desempeñan los glaciares, la nieve y el hielo en el sistema climático y el ciclo hidrológico.

Casi una década antes, en 2017, el deshielo por el aumento de temperaturas en el Ártico causó inundaciones en el túnel principal de acceso a la bóveda del banco mundial de semillas de Svalbard, según ha recordado Esquinas.

Aunque el agua terminó congelándose y no dañó las semillas almacenadas, el incidente obligó a reforzar las instalaciones y revisar los sistemas de seguridad e incluir el uso de energías convencionales. Lo ocurrido evidenció hasta qué punto "la crisis climática está transformando espacios considerados seguros e invulnerables", según el científico.

"Desconocemos cómo será el clima de mañana, las condiciones de humedad, las temperaturas, qué tipo de enfermedades podrán aparecer...". "Es importante guardar cuanta mas diversidad mejor para asegurar las semillas y la alimentación de las próximas generaciones", ha añadido el científico.

El experto ha explicado que con la fauna, también se están desarrollando proyectos de conservación a largo plazo, pero por el momento no existe a nivel mundial nada parecido a las semillas con animales de interés para la agricultura, en donde se incluirían los insectos, microorganismos....

Lo que sí se está realizando según el experto, es una publicación periódica del estado mundial de recursos zoogenéticos, sobre animales de granjas, que incluye su conservación bajo condiciones de congelación, de embriones, espermatozoides ....

A nivel nacional hay diversos proyectos, como los hay también de índole privada. Con carácter internacional, asimismo hay debates en el seno de la FAO, aunque no existe un banco mundial de animales de granja ni tampoco un marco jurídico que permita crearlo, como el Tratado Internacional de Semillas.