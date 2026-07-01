Lula asiste al inicio de las obras del mayor puente latinoamericano sobre el mar en Brasil

El líder progresista presidió la ceremonia en el pie de obra montado en la ciudad de Vera Cruz, en la isla de Itaparica, por las empresas China Communications Construction Company (CCCC) y China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), que se adjudicaron la licitación para construir el puente y la concesión para administrarlo por 35 años.

El puente, una de las mayores obras de infraestructura en la actualidad en Brasil, tiene un costo calculado de 11.600 millones de reales (unos 2.220 millones de dólares) y conectará Salvador con el litoral sur del estado de Bahía (nordeste).

En el discurso que pronunció en la ceremonia, Lula afirmó que, pese a los enormes beneficios económicos que generará el puente, una de las preocupaciones del Gobierno es garantizar que la obra no afecte a los habitantes de la región beneficiada con problemas como especulación inmobiliaria y crimen organizado.

"Cuando construimos una obra de este tamaño hablamos de desarrollo económico y una serie de asuntos que son verdad, pero lo importante es que los habitantes de esta isla no pierdan algo muy importante que tienen y que es su tranquilidad", afirmó

A diferencia del puente entre las también brasileñas de Río de Janeiro y Niteroi, de 13,3 kilómetros de extensión y el mayor de América Latina entre dos ciudades separadas por el mar, el que unirá a Salvador e Itaparica es totalmente sobre el agua.

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El puente Río de Janeiro-Niteroi, inaugurado en 1974, solo cuenta con ocho kilómetros sobre el agua y el resto sobre el continente e islas.

La infraestructura, que reducirá en cerca de dos horas el tiempo de conexión entre Salvador y las ciudades del litoral sur de Bahía, beneficiará a cerca de 10 millones de personas de unos 250 municipios, según los cálculos de la gobernación regional.

La licitación prevé que el puente de cuatro carriles esté concluido en junio de 2031 y que cuente en algunos trechos con una altura de 82 metros sobre el agua para permitir el acceso seguro de grandes cargueros a la Bahía de Todos los Santos y al puerto de Salvador.

Mientras que el consorcio que se adjudicó la licitación aportará cerca del 47 % de la inversión necesaria para la construcción, el Gobierno federal de Brasil y el gobierno regional de Bahía se dividirán el 53 % restante.

La previsión es que el puente sea cruzado diariamente por 28.000 vehículos, parte de los cuales con turistas en dirección a importantes balnearios de Bahía como el Morro de Sao Paulo.