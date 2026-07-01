Marina de México incauta 1,2 toneladas de presunta cocaína frente a las costas de Chiapas

Durante una primera intervención derivada de patrullajes de vigilancia aérea y marítima, los elementos navales detuvieron a cuatro presuntos infractores de la ley en posesión de 29 bultos con unos 860 kilogramos del estupefaciente.

En una segunda acción en inmediaciones de las playas de San José el Hueyate, el personal de la Armada de México interceptó una embarcación menor con dos motores fuera de borda donde otros cuatro tripulantes trasladaban 13 bultos con 384 kilogramos de la presunta droga.

Los ocho detenidos y el material incautado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, en un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), para definir su situación legal.

Este decomiso de sustancias ilícitas representa un golpe económico estimado en 263,25 millones de pesos (unos 15 millones de dólares), debilitando directamente la estructura financiera y operativa de las organizaciones criminales.

Las autoridades federales confirmaron que con este despliegue se evitó la distribución y el consumo de aproximadamente 2,4 millones de dosis de estupefacientes entre la población.

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Con esta nueva incautación en el litoral del Pacífico, el recuento oficial de la dependencia naval asciende a cerca de 74 toneladas de cocaína decomisadas en la mar durante el actual Gobierno.

Estas tareas operativas corresponden a las labores permanentes de la Armada de México en funciones de la Guardia Costera para inhibir el narcotráfico y salvaguardar el Estado de derecho en las aguas territoriales nacionales.

El Gobierno de México ha recrudecido sus campañas e incautaciones antidroga, impulsado en gran medida por la creciente presión política y diplomática de Estados Unidos para frenar el flujo de estupefacientes hacia el norte.