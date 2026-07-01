Merz asegura que Europa acudirá con la confianza bien alta a la cumbre de la OTAN

"Afrontamos la próxima semana con total confianza y les decimos a los estadounidenses: Vosotros dependéis de nosotros. Nosotros dependemos de vosotros. Juntos somos capaces de defendernos", dijo durante una rueda de prensa conjunta en Berlín con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius.

Aseguró que el trato con el Gobierno estadounidense es "de igual a igual".

"Estados Unidos es uno de los 32 socios de la OTAN. Nosotros somos uno de los 32 socios de la OTAN. Pero estamos bien coordinados en el lado europeo de la OTAN y, por lo demás, también con Canadá", añadió.

Subrayó la necesidad de fortalecer el pilar europeo de la Alianza, al tiempo que aseguró que los socios de este lado del Atlántico conciben los intereses europeos de forma conjunta.

Reconoció que Europa ha hecho muy poco por su propia seguridad en los últimos años y que ahora se va "a poner al día", no para cumplir con el objetivo numérico fijado por Trump, sino en su propio interés.

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Por otra parte, Pistorius subrayó que el objetivo por parte de los socios europeos de garantizar una mayor independencia respecto a la industria armamentística estadounidense no implica renunciar al mismo tiempo a la estrecha cooperación con el aliado del otro lado del Atlántico.

"Lo uno no excluye lo otro", afirmó, y agregó que nadie, a pesar de todas las reivindicaciones de una mayor independencia, ha dicho jamás que se quiera prescindir de los sistemas estadounidenses.

"Ese no es el caso y tampoco lo será en el futuro. Colaboramos estrechamente con la industria armamentística estadounidense, y queremos seguir haciéndolo. Además, hay sistemas que aún no tenemos o que no disponemos, pero que necesitaremos con urgencia en los próximos 5 a 10 años".

Al mismo tiempo aludió a las capacidades de producción de los estadounidense, de las que dijo que también tienen sus limitaciones, y que es necesario ampliar con urgencia.

En ese sentido, destacó el interés de Alemania en fabricar determinados sistemas o partes de los mismos también en el propio país, como ya hace por ejemplo con elementos del fuselaje de los F-35.

En ese sentido, Merz se refirió a acuerdos de cooperación con Estados Unidos ya existentes y a la "intensa colaboración en materia de tecnología de armamento" , lo cual, añadió, redunda en el interés mutuo.

"Por supuesto queremos seguir aumentando nuestra independencia, pero siempre buscaremos esta cooperación con los estadounidenses cuando redunde en nuestro propio interés, y viceversa. Los estadounidenses buscan la colaboración con nosotros y, naturalmente, aceptamos esa oferta", agregó.

El secretario general de la OTAN participó este miércoles en Berlín como invitado en el Consejo de Ministros alemán que se celebró excepcionalmente en el Ministerio de Defensa.