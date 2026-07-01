México asegura que EE.UU. "no quiere salirse" del T-MEC pese a su rechazo a extenderlo

"El tratado sigue vigente hasta 2036. Nos vamos a un proceso de revisión anual (...) Si Estados Unidos quisiera salir, ya se habría salido, no hay ningún impedimento. Entonces, no quiere salirse", declaró Ebrard en una rueda de prensa en Ciudad de México tras su reunión virtual con los negociadores de los otros dos países norteamericanos.

EE.UU. comunicó a sus interlocutores que no quiere a extender por otros 16 años la vigencia del tratado comercial, por lo que los tres socios entrarán en el mecanismo de revisiones anuales ya previsto en el acuerdo.

Sobre este anuncio, Ebrard, principal negociador de México en la revisión del T-MEC, dijo que no supone una "sorpresa".

No obstante, el titular de la Secretaría de Economía apuntó que los tres socios se encaminan a un proceso de revisión anual, a la vez que recordó que el 20 de julio recibirá en Ciudad de México al representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, con quien tuvo "muy buen trato" en la conversación de hoy.

Según Ebrard, entre las "preocupaciones" que le trasladó Greer, citó el déficit comercial de Washington con su país vecino, algo que, recordó, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha mencionado en "muchas ocasiones".

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"La forma de reducir el déficit es ponernos de acuerdo en lo que vamos a dejar de importar", argumentó.

Por parte de México, explicó que defienden en esta negociación una mayor coordinación para producir en Norteamérica, aunque descartó que las "diferencias" existentes entre los tres países sean "suficientes" para que "no lo puedan resolver".

"Va a ser muy importante la primera reacción (...) porque también se va a establecer cómo se va a hacer, porque es algo inédito", indicó.

Sin embargo, Ebrard sí reconoció que hay "temas por resolver" como las reglas de origen o la seguridad económica a nivel regional, cuestiones en las que espera avanzar en las próximas conversaciones.

El funcionario insistió en que la posición de EE.UU. es no renovar el T-MEC "en los términos que está hoy", algo que, a su juicio, ya "asumió" el mercado, por lo que descartó que vaya a tener un impacto inmediato.

El T-MEC sustituyó en 2020 al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y regula una de las regiones comerciales más importantes del mundo.

Trump ya había expresado sus dudas sobre extender el acuerdo al asegurar que EE.UU. "no necesita nada" de sus socios y que "le va mucho mejor" sin ellos.