Milei impulsará cambios en la Carta Orgánica del Banco Central de Argentina

Según informó el Gobierno argentino, Milei dijo en un encuentro con parlamentarios de la formación gobernante La Libertad Avanza que trabaja en la elaboración de una "propuesta de modificación" de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Milei trabaja en este proyecto junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado.

El Gobierno no dio más precisiones sobre en qué aspectos avanzará la propuesta de modificación de la Carta Orgánica, que es la ley que establece los principios fundamentales del Banco Central, su finalidad, sus principales funciones y sus facultades.

En mayo pasado, el FMI hizo mención a la necesidad de cambios en la Carta Orgánica del BCRA en el comunicado sobre la segunda revisión del acuerdo de facilidades extendidas firmado en abril de 2025 por Argentina y el organismo multilateral.

"A mediano plazo, serán fundamentales reformas legales más amplias de la Carta Orgánica del BCRA para fortalecer la independencia, la gobernanza y la rendición de cuentas del Banco Central, lo que incluye reforzar las salvaguardias frente al financiamiento monetario", dijo el FMI.