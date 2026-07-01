Ministro de Exteriores alemán insta a ratificar e implementar el acuerdo UE-Mercosur

"Nosotros siempre hemos apoyado este acuerdo. Hemos jugado un papel decisivo en al aprobación del acuerdo y queremos seguir jugando ese papel", expresó Wadephul durante una rueda de prensa conjunta con el canciller argentino, Pablo Quirno.

"Hay que implementar este acuerdo, hay que ratificarlo de forma definitiva y Alemania sigue teniendo un papel muy activo", añadió, al tiempo que consideró que el tratado ofrece "una oportunidad histórica" y representa "una palanca para más crecimiento, cooperación y prosperidad".

El acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur entró en vigor el pasado 1 de mayo de manera provisional, a partir de una decisión adoptada por la Comisión Europea (UE) y después de que los Parlamentos de los cuatro miembros fundadores del bloque suramericano (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) ratificaran el tratado.

La entrada en vigor plena -ya no provisional- dependerá de la ratificación del Parlamento Europeo, que espera un dictamen del Tribunal de Justicia de la UE sobre si el acuerdo se ajusta a los tratados comunitarios.

El acuerdo sigue encontrando resistencias en países como Francia y Polonia, grandes productores agroindustriales, un sector en el que los miembros del Mercosur son altamente competitivos a nivel global.

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El ministro alemán asistió este martes a la cumbre de jefes de Estado del Mercosur en la ciudad paraguaya de Luque, un encuentro que describió como "realmente impresionante".

"Para mí fue muy alentador lo que vi, el espíritu que reinaba, y es algo que llevaré conmigo a Europa", expresó, al tiempo que destacó el compromiso de los países del bloque de aumentar la cooperación con la UE.

Wadephul reconoció que la implementación plena del acuerdo se puede demorar: "Seguramente habrá algunos problemas. Algunos ya los hemos podido identificar, pero todos ellos son problemas que se pueden resolver".

"El paso decisivo ya se ha dado, queremos este acuerdo, queremos llenarlo de vida, y los problemas que puedan surgir, los vamos a poder resolver", concluyó.

El ministro alemán firmó además este miércoles un memorándum de entendimiento junto al canciller Quirno respecto a minerales críticos, y este jueves tiene previsto continuar en Brasil la gira regional que empezó este lunes en Estados Unidos.