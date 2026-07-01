Muere una mujer en un ataque con dron sin reivindicar en el noroeste de Pakistán

"Ayer, después del atardecer, un dron impactó contra una casa en el área de Pastawana de Hassan Khel. Como resultado, tres mujeres y tres hombres resultaron heridos, mientras que una mujer sucumbió a sus heridas de camino al hospital", declaró a EFE un oficial de la comisaría local, Haroon Khan.

Las autoridades informaron de que los seis afectados, miembros de una misma familia, fueron trasladados de urgencia al hospital después de que el artefacto impactara directamente contra su vivienda en la aldea.

El agente indicó que, según los primeros informes, el ataque pudo haber sido perpetrado por Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), también conocido como los talibanes paquistaníes, un grupo afín ideológicamente a los talibanes afganos.

No obstante, esta atribución policial no pudo ser verificada de forma independiente y ningún grupo ha asumido oficialmente la autoría del ataque.

El incidente se produce en plena escalada entre Pakistán y el Gobierno talibán afgano, después de que Kabul anunciara este miércoles ataques aéreos en territorio paquistaní contra supuestos centros del grupo yihadista Estado Islámico.

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El anuncio talibán llegó tras los bombardeos paquistaníes del domingo contra el este de Afganistán, que dejaron 28 civiles muertos, según la ONU, y 36 fallecidos, según el Gobierno de facto afgano.

Por su parte, el Ejército de Pakistán aseguró haber neutralizado de inmediato "cuatro drones rudimentarios" lanzados por el régimen talibán hacia Baluchistán, en el suroeste del país, impidiendo su impacto.

Pakistán acusó a Kabul de apoyar a grupos terroristas y advirtió de que, si continúan las provocaciones transfronterizas, recibirán "una respuesta contundente que les costará muy caro".

Por el momento, las autoridades paquistaníes no han vinculado oficialmente el ataque con dron en Peshawar con los drones interceptados en Baluchistán ni con los ataques anunciados por Kabul contra supuestas posiciones del Estado Islámico.