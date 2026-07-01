Negociación sobre Gaza en El Cairo se centra en cuatro puntos clave para avanzar en la paz

El informante, familiarizado con las negociaciones, aseguró que el grupo islamista Hamás y otras facciones palestinas, que llegaron ayer a la capital egipcia, llevaron a cabo una ronda de conversaciones que "continuará hasta que concluyan las negociaciones, iniciadas la semana pasada, y tiene como objetivo resolver cuatro puntos clave y cruciales".

El primer punto de la agenda, según la misma fuente, es "discutir el inicio inmediato de los trabajos" del Comité Nacional para la Administración de la Franja, haciendo hincapié en que la prioridad actual son los comités de trabajo, "no el tema de las armas en esta etapa", punto de discordia en las conversaciones.

El segundo implica establecer los marcos y elementos clave para el concepto de almacenamiento de armas, y explorar cómo conciliar los principios de desarme y almacenamiento, añadió la fuente sin detallar en qué punto está el debate sobre el desarme de Hamás.

En tercer lugar, las conversaciones se centran en acordar nuevas tareas para el Consejo de Paz creado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la implementación del acuerdo de paz firmado el pasado octubre, "en particular en lo que respecta a las garantías disponibles y viables".

El cuarto punto, según la fuente, es la coordinación entre las partes involucradas respecto a la fuerza internacional de estabilización que se formará, especialmente dado que algunos países ya han enviado delegaciones al respecto, y se espera que la participación de otros países se defina pronto.

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Asimismo, el informante no negó la existencia de diferencias en cuanto a los puntos sobre la mesa, sugiriendo que el representante del Consejo de Paz, Nikolay Mladenov, probablemente llegará a El Cairo si las negociaciones avanzan favorablemente.

La fuente consideró que lo más importante de esta ronda es que Hamás está dando "pasos positivos" y su delegación cuenta con plenos poderes para tomar decisiones, con la participación de otras facciones palestinas.

No obstante, reconoció la existencia de "una intensa presión" para asegurar el éxito de la ronda de El Cairo, especialmente con la presencia del jefe de la Inteligencia turca, Ibrahim Kalin, en la capital para contribuir a agilizar un acuerdo.

Existen esfuerzos conjuntos entre Egipto, Turquía y Catar para "mitigar cualquier presión que el movimiento pudiera enfrentar por parte de otros actores regionales, como Irán, que recientemente se sumó al conflicto. Se está impulsando con urgencia un acuerdo para avanzar en el tema de Gaza", añadió.

Señaló que "la máxima prioridad ahora es finalizar la primera fase y sus requisitos, para poder pasar a la segunda fase".

EE.UU. declaró formalmente en enero la entrada en vigor de la segunda fase del acuerdo, que debía incluir la desmilitarización de Hamás, la creación de una fuerza internacional de estabilización y la entrada de un comité tecnocrático palestino para gobernar la Franja.

No obstante, varios puntos de la primera fase se encuentran en la práctica completamente bloqueados, ya que el grupo aún rechaza desarmarse sin que antes se retire el Ejército israelí de Gaza, y exige que el Estado hebreo permita la entrada en la Franja del comité técnico para administrar el enclave, algo que aún no ha hecho.