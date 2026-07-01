Nikkei pierde más del 1,5 % en apertura por tecnológicas lastradas también en Wall Street

Media hora después del inicio de operaciones, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, disminuía el 1,63 %, o 1.151,26 puntos, hasta los 69.323,70 enteros.

Por otro lado, el selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, alcanzaba a aumentar el 0,45 %, o 18,19 puntos, hasta las 4.029,60 unidades.

El descenso del Nikkei parece haber estado influenciado por los declives de las tecnológicas en Wall Street, especialmente empresas de chips como Micron y Sandisk, que cayeron más de un 10 %.

En el mercado japonés, el grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, descendía el 1,73 % en la apertura.

En el sector de semiconductores, Tokyo Electron se desplomaba casi un 6 %, y Disco hacía lo propio con una bajada de alrededor del 6,5 %.

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El fabricante de vehículos Toyota, por otro lado, subía cerca del 3,5 %, y el referente de la electrónica y los videojuegos Sony saltaba casi un 4 %.