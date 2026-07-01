Ocho alumnas sospechosas del fuego mortal en un internado keniano se declaran no culpables

El incendio, que conmocionó al país, ocurrió en la noche del 27 al 28 de mayo en el internado de la Academia Femenina Utumishi, en la localidad de Gilgil (condado de Nakuru).

La Fiscalía indicó en su cuenta de X que las ocho estudiantes "​​comparecieron ante el Tribunal Superior de Kibera (Nairobi), donde se declararon no culpables tras ser declaradas aptas para ser juzgadas".

La comparecencia se celebró después de revisar los informes de evaluación psiquiátrica ordenada por el tribunal, que concluyeron que las menores son "aptas mentalmente" para participar en el proceso como supuestas responsables de causar la muerte de 16 estudiantes y de herir a otras 79.

La Fiscalía se opuso a su libertad bajo fianza y explicó que su detención preventiva ayudará a "preservar la integridad del juicio y garantizar la correcta administración de justicia".

Además, argumentó que su liberación podría exponer a las menores a un "riesgo significativo" de represalias, acoso, estigmatización, linchamiento mediático y otros daños debido al "gran interés público" del caso.

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Por este motivo, el caso fue transferido del Tribunal Superior de Naivasha al Tribunal Superior de Kibera, donde la jueza Diana Kavedza ordenó que el proceso se desarrolle mediante un "enfoque sensible a la infancia" para proteger la identidad de las menores, que serán identificadas con un código anónimo.

"Nadie debe llamarlas acusadas. No tenemos a ninguna acusada. Son niñas. Nos referiremos a ellas como menores", ordenó la magistrada.

Kavedza también prohibió la publicación de nombres, fotografías, vídeos, grabaciones de voz, datos escolares, lugares de residencia o cualquier otra información que pudiera identificar a las menores o a sus familiares directos.

Las autoridades mantienen abierta una investigación sobre las causas del incendio y un tribunal keniano ordenó el 3 de junio prisión preventiva durante 21 días contra nueve alumnas detenidas por el siniestro, aunque una fue liberada posteriormente sin cargos por falta de pruebas.

Los incendios en centros educativos han reavivado el debate sobre la seguridad escolar en Kenia, ya que la Cruz Roja ha respondido a al menos 37 incidentes de este tipo desde principios de 2026, según informó el diario local The Standard.

La tragedia de Utumishi evocó otros incendios similares, como el del internado masculino de la Academia Hillside Endarasha de Kieni, en el condado de Nyeri (centro), ocurrido en septiembre de 2024 y que mató a 21 niños de entre 9 y 13 años.

También causó conmoción el desastre de 2001 en el internado de la escuela de secundaria de Kyanguli en el condado de Machakos, fronterizo con Nairobi, que provocó 67 muertos de entre 15 y 19 años.