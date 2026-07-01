Países Bajos prohíbe definitivamente los fuegos artificiales a particulares

La medida, que no se limita solo a esa festividad, impedirá que los ciudadanos lancen fuegos artificiales en la próxima Nochevieja, aunque permitirá que asociaciones vecinales, deportivas o específicamente dedicadas a la pirotecnia organicen espectáculos colectivos siempre que obtengan autorización municipal y cumplan condiciones estrictas de seguridad.

El Gobierno neerlandés anunció este miércoles la entrada en vigor de la Ley de una Nochevieja Segura aprobada en 2025 por el Parlamento y Senado, tras años de debate, al completarse las tres condiciones exigidas para su aplicación: un plan de control, reglamento del sistema de permisos y un régimen de compensación económica para el sector.

La decisión pone fin a décadas en las que millones de neerlandeses recibían el Año Nuevo lanzando de forma masiva fuegos artificiales desde la vía pública, una tradición que en los últimos años había generado polémica por el alto número de accidentes, daños materiales y agresiones contra policías, bomberos y personal sanitario.

Los espectáculos que se autoricen estarán limitados a un máximo de 200 kilos de fuegos artificiales de bajo riesgo de categoría F2, deberán celebrarse en espacios accesibles a los servicios de emergencia y respetar las mismas distancias mínimas de seguridad exigidas a los espectáculos profesionales.

Los particulares sólo podrán seguir usando pirotecnia F1, como bengalas o pequeños petardos, mientras que los petardos explosivos y los cohetes llevan prohibidos desde 2020.

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Además, el Gobierno pondrá en marcha en julio y agosto una campaña nacional de información para explicar la nueva legislación y apoyar a municipios y organizadores.

Y durante septiembre, organizará jornadas de recogida de fuegos artificiales para que los ciudadanos puedan entregar el material que aún conserven sin arriesgarse a sanciones o antecedentes.

El plan de aplicación da prioridad a la lucha contra la fabricación, comercio, transporte y almacenamiento ilegal de fuegos artificiales antes de la próxima Nochevieja.

Al mismo tiempo, el Gobierno neerlandés seguirá impulsando una reforma de la normativa europea sobre artículos pirotécnicos junto con Francia y Suecia.

Según explica en la carta remitida al Parlamento, la Comisión Europea comparte la preocupación por el comercio ilegal y el uso criminal de los fuegos artificiales y prevé presentar en 2027 una propuesta para revisar la Directiva sobre artículos pirotécnicos.