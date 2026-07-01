Pakistán detiene a 3 personas por el derrumbe de un centro educativo que mató a 14 niños

"Tres personas han sido detenidas, incluido el propietario de la casa, su hermano y un trabajador de la construcción", declaró a EFE el oficial de la jefatura de Policía de Lahore, Ahmed Hussain, que confirmó la apertura oficial de la investigación por negligencia.

El incidente tuvo lugar el martes por la tarde en Kahna, un suburbio de la capital de la provincia de Punyab, en el este de Pakistán, donde el techo colapsó sobre los niños en una sala en la que recibían clases de refuerzo.

Según las autoridades, siete de las fallecidas eran niñas. Otros 20 menores que se encontraban en clase fueron rescatados a salvo.

El siniestro ocurrió durante unas obras de reparación en el techo de una habitación en ruinas del edificio, cuando debido a una sobrecarga de los materialese la estructura colapsó sobre la sala de estudio, indicó el Primer Reporte de Información (FIR) policial.

"Los niños son muy pequeños y había dos habitaciones en uso. Los techos colapsaron y atraparon a los niños", declaró el martes al diario local Dawn el portavoz de Rescue 1122, Farooq Ahmed.

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La jefa de Gobierno de Punyab, Maryam Nawaz Sharif, calificó el suceso de "tragedia desgarradora" y aseguró que las autoridades tomarán medidas estrictas. "Quiero dejar absolutamente claro que no habrá indulgencia para los responsables de este trágico acto de negligencia (...) cada individuo al que se considere responsable se enfrentará a todo el peso de la ley", escribió en X.

Por su parte, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y ordenó que los heridos reciban toda la asistencia médica posible.