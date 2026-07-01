Panamá busca a un nacional desaparecido en Venezuela tras los terremotos

"Sí, estamos tristes porque hay una persona (panameña) que no aparece, hemos puesto énfasis en que se encuentre a esta persona, hemos, dentro de las circunstancias difíciles en Venezuela, hecho todo lo posible para que los equipos de rescate de ese país nos informen sobre la realidad de esta persona", declaró el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha.

El ministro de Relaciones Exteriores precisó que en el Consulado panameño en Venezuela hay registrados 180 panameños, aunque "evidentemente deben ser más" los que viven en el país suramericano "pero no todos" se inscriben.

"Tengo entendido (que el ciudadano panameño desaparecido) reside allá", en Venezuela, añadió el canciller al responder preguntas de los periodistas.

Los terremotos con magnitudes de 7,2 y 7,5 registrados con apenas 39 segundos de diferencia en el litoral Caribe venezolano, golpearon especialmente a La Guaira, la costa contigua a Caracas, donde numerosos edificios de apartamentos colapsaron total o parcialmente.

Más de 2.000 rescatistas enviados desde casi 30 países, incluido Panamá, siguen buscando, junto a socorristas venezolanos, supervivientes bajo los escombros, a una semana del que es uno de los peores desastres naturales sufrido por el país.