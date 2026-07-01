Parlamento transitorio de Sudán del Sur enmienda acuerdo de paz de 2018 antes de comicios

Las enmiendas aprobadas en sesión parlamentaria modifican estas disposiciones, además de la de finalizar un censo nacional de vivienda, pese a las objeciones presentadas por los legisladores de la oposición y la creciente preocupación internacional por el incumplimiento del texto del acuerdo de paz.

Los partidarios de estas modificaciones argumentaron que esto eliminará los obstáculos legales que podrían volver a postergar las primeras elecciones generales en Sudán del Sur desde su independencia en 2011, mientras que los opositores advirtieron de que enmendar el acuerdo sin un amplio consenso podría socavar la frágil transición.

El Acuerdo de Paz Revitalizado, firmado en 2018, puso fin a un lustro de guerra que se saldó con unos 400.000 muertos y estipuló un reparto de poder entre el Gobierno y la oposición armada, aunque la mayoría de las disposiciones del pacto no se han implementado y las tensiones entre los firmantes se han intensificado en el último año.

"Las enmiendas brindan la seguridad jurídica necesaria para que el proceso electoral siga adelante. El Parlamento considera que los ciudadanos sursudaneses deben tener la oportunidad de elegir a sus líderes tras años de acuerdos transitorios y repetidos aplazamientos", dijo a EFE el portavoz parlamentario, Oliver Mori Benjamín.

Asimismo, indicó que la Constitución permanente y los censos siguen siendo "prioridades nacionales fundamentales", pero que "no deben impedir que el pueblo ejerza su derecho democrático a elegir a sus líderes".

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La ONU, la Unión Africana (UA), la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), la Comisión Conjunta Reconstituida de Seguimiento y Evaluación (RJMEC) o la Unión Europea también han expresado reiteradamente su preocupación por los intentos de enmendar el acuerdo de paz antes de la implementación de algunos puntos clave.

De hecho, han instado a los líderes sursudaneses a alcanzar un consenso en puntos incluidos en el acuerdo en materia de seguridad, reformas constitucionales o libertades políticas y cívicas para garantizar que las elecciones sean pacíficas, creíbles e inclusivas.

Estas enmiendas fueron aprobadas en un momento en el que la Comisión Electoral Nacional está acelerando los preparativos para los comicios previstos para el 22 de diciembre, con planes para iniciar el registro de votantes para dar a los sursudaneses "una oportunidad histórica" para elegir a sus gobernantes por primera vez.

El acuerdo de 2018 presentaba las elecciones como la culminación de la transición, pero el proceso se está desarrollando en medio de un conflicto entre el Gobierno del presidente Salva Kiir y la oposición armada liderada por Riek Machar, que se encuentra bajo arresto domiciliario con múltiples cargos, entre ellos el de traición.