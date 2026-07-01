Peña anuncia reducción del 2,6 % en el precio del diésel en Paraguay

Peña informó en la red social X que a partir de este miércoles el diésel 'común', denominado tipo III, bajará unos 210 guaraníes (unos 0,035 dólares) y costará 7.990 guaraníes cada litro (1,32 dólares al cambio actual).

No obstante, mantuvo el precio de todos los tipos de gasolina y del diésel prémium, que cuesta los 10.000 guaraníes (1,65 dólares)

Así, la gasolina de 88 octanos se mantuvo en los 6.690 guaraníes por litro (1,10 dólares); la de 93 octanos, en 7.170 guaraníes (1,18 dólares); y la nafta de 97 octanos, en 8.540 guaraníes (1,71 dólares).

Varias estaciones de servicio privadas, que distribuyen cerca del 80 % de los combustibles del país, también anunciaron desde la semana pasada reducciones en los precios de combustibles.

Tras el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, el Gobierno paraguayo aplicó tres aumentos a los precios de todos los combustibles entre marzo y mayo pasado, que encareció el diésel común cerca del 23 %.

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El presidente de Petropar, William Wilka, dijo en la radio local ABC Cardinal que la estatal tiene previsto reducir el precio de la gasolina en "la brevedad posible", pero será "en forma gradual".

Wilka destacó que la medida responde a una tendencia a la baja de los precios del petróleo.

El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto bajó el martes un 0,31 %, hasta los 72,92 dólares, mientras los inversores seguían pendientes de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, países que el pasado 21 de junio, convinieron una hoja de ruta de 60 días para alcanzar un acuerdo nuclear y una paz duradera.