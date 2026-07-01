Peña dice que 2026 encuentra a Paraguay en el "mejor momento económico" de su historia

"El año 2026 encuentra al Paraguay en el mejor momento económico de toda su historia y esto no es un relato, es una realidad. Nunca antes tuvimos los números económicos que hoy tenemos", afirmó Peña en una sesión extraordinaria de ambas cámaras legislativas.

Peña, quien asumió el cargo el 15 de agosto de 2023, destacó que Paraguay creció los últimos tres años por encima del 4 %, algo que no ocurría desde el 2006 al 2008, "cuando la región se beneficiaba del boom de los 'commodities'".

Así, la economía paraguaya creció en 2024 un 4,2 %, en 2025 un 6,6 %, la mayor tasa en 12 años, "triplicando el promedio de la región", añadió el presidente, que destacó que el crecimiento proyectado de 2026 ascenderá al 4,2 %.

"Nunca antes tuvimos los números económicos que hoy tenemos, nunca antes estuvimos en la vidriera del mundo como ejemplo a seguir. Nunca antes el Paraguay tuvo un PIB tan grande", celebró el mandatario quien también resaltó el aumento de la inversión extranjera, el crecimiento de la clase media y un riesgo país "bajo", de 99 puntos básicos.

Además, mencionó que, según el Banco Mundial, Paraguay es el país de América del Sur que "más ha crecido en los últimos 60 años", entre 1960 y 2924, en un 1520 %.

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Para el líder conservador, elegido por el Partido Colorado, "todo esto no es casualidad, sino causalidad".

"Nada de lo que voy a contarles esta noche se explica sin esto: Estabilidad. Son la estabilidad política y la solidez de nuestra democracia, el suelo firme sobre el que se construye todo lo demás", aseguró.

El Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana (ANR) ha mantenido seis décadas de hegemonía política en Paraguay, que tuvo un periodo de alternancia con la elección del expresidente Fernando Lugo (2008-2012).