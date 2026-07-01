Perú tuvo inflación de 0,13 % en junio pasado y alcanzó variación interanual de 3,57 %

El índice de precios al consumidor (IPC) nacional alcanzó, de esa manera, una variación acumulada desde inicios de año del 3,40 %.
El INEI señaló que el comportamiento de junio se explicó por el alza en muebles, artículos para el hogar (0,37 %), restaurantes y hoteles (0,34 %), alimentos y bebidas no alcohólicas (0,31 %), salud (0,14 %) y comunicaciones (0,14 %).
Además, en prendas de vestir y calzado (0,11 %), bienes y servicios diversos (0,10 %), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,09 %), recreación y cultura (0,09 %) y educación (0,02 %).
Por el contrario, durante el mes bajaron los precios de bebidas alcohólicas y tabaco (0,07 %) y transporte (0,47 %).
Durante el sexto mes del año, el IPC al por mayor disminuyó en 0,96 % en comparación con el mes anterior, debido a la reducción de precios en productos nacionales, un resultado que fue atenuado por el alza en el sector de la pesca, aunque los productos importados también registraron menores precios.
Al referirse a la inflación en Lima, el INEI indicó que los precios subieron en 0,23 % durante junio, en comparación con el mes anterior, con lo que la capital peruana alcanzó una variación acumulada del 3,79 % al sexto mes del año y la anualizada llegó al 4,01 %.
El informe técnico señaló que las divisiones de consumo con mayor alza de precios fueron alimentos y bebidas no alcohólicas (0,67 %), muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar (0,48 %), restaurantes y hoteles (0,42%), salud (0,23 %), comunicaciones (0,19 %) y bienes y servicios diversos (0,17 %).
También se registró prendas de vestir y calzado (0,13 %), recreación y cultura (0,09 %), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,03 %) y educación (0,02 %).
Por otra parte, bajaron de precio el transporte (0,46 %) y bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (0,10 %).
De los 586 productos que conforman la canasta familiar, en junio pasado subieron de precio 308, bajaron 127 y mantuvieron sus precios los otros 151.
El reporte agregó que en junio los precios al consumidor de Lima Metropolitana sin considerar alimentos y energía, denominada inflación subyacente, subió a 0,08 %.