Polonia califica de califica de "provocación" el nuevo Panteón Nacional ucraniano

"Las acciones de la parte ucraniana son de provocación y muy malas", dijo en una intervención parlamentaria Bogucki.

El jefe de la Oficina del Presidente de Polonia aseguró que "glorificar a Bandera, el criminal que cometió los crímenes inhumanos de genocidio en Volinia y la Pequeña Polonia oriental, aleja a Ucrania del mundo civilizado, los valores europeos y transatlánticos", agregó.

En Polonia, la decisión del Parlamento ucraniano (Rada Suprema) generó múltiples reacciones igualmente negativas en todo el espectro político ante el nuevo Panteón Nacional de Ucrania, una decisión que profundiza la actual crisis diplomática entre Kiev y Varsovia.

El Parlamento ucraniano (Rada Suprema) aprobó este miércoles, con 287 votos a favor y ninguno en contra, la creación de un Panteón Nacional para honrar a figuras históricas que incluyen a líderes nacionalistas vinculados con matanzas de civiles en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, entre ellas Stepan Bandera (1909-1959).

El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, se pronunció el martes en la cadena de televisión PolSat para advertir a Ucrania sobre las consecuencias que esta crisis tendrá en sus aspiraciones europeas de su vecino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Él dijo tener "la impresión de que parte de la élite de Kiev no está realmente a favor de integrarse en la Unión Europea (UE) si ello implica cumplir con ciertos estándares europeos".

Kosiniak-Kamysz respondía así a unas palabras del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien dijo que su país es independiente a la hora de honrar a sus figuras históricas.

"Nadie nos dirá cómo debemos honrar a nuestros héroes", afirmó Zelenski.

El ministro polaco replicó también a esas palabras de Zelenski que, entonces, nadie dirá a Polonia cómo debe "votar sobre la adhesión de un país a la Unión Europea".

El origen del incidente se remonta a la decisión del jefe de Estado ucraniano de nombrar una unidad militar como "Héroes del UPA".

La unidad es el Ejército Insurgente Ucraniano, considerado responsable de la muerte de miles de polacos en 1943, algo que Polonia reconoció como "genocidio" en 2016.

La tensión se agravó cuando el pasado 19 de junio el presidente polaco, Karol Nawrocki, retiró a Zelenski la Orden del Águila Blanca, la máxima condecoración polaca y que el presidente ucraniano devolvió al día siguiente mediante un servicio de mensajería.

A este deterioro se sumó la ausencia del mandatario ucraniano en la reciente Conferencia de Reconstrucción de Ucrania celebrada en Gdansk, en el norte de Polonia, un hecho que el primer ministro polaco, Donald Tusk, interpretó como un intento de evitar una escalada de tensiones.