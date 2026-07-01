Presidenta del CICR en Moscú para tratar con rusos cuestiones humanitarias de la guerra

Entre los asuntos específicos de los que tiene planeado hablar figuran la protección de la población y la infraestructura civil, así como el respeto de los derechos de los prisioneros de guerra y de otras personas protegidas de acuerdo a las normas internacionales.

Asimismo, Spoljaric discutirá con sus interlocutores sobre cómo esclarecer la suerte y el paradero de los desaparecidos.

"La visita de la presidenta Spoljaric a Moscú forma parte del diálogo humanitario permanente que el CICR mantiene con las autoridades rusas", recalcó la organización en un comunicado difundido desde su sede en Ginebra.

Precisó que el CICR mantiene este tipo de conversaciones con las partes en los conflictos para enfatizar las obligaciones que tienen de acuerdo a los Convenios de Ginebra - la base del derecho internacional humanitario que protege a las personas afectadas por los conflictos armados - con el fin de limitar los sufrimientos causado por la guerra.

La organización humanitaria mantiene una presencia operacional neutral a ambos lados de la línea del frente, donde brinda asistencia vital a las poblaciones vulnerables.

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Además ha establecido una Agencia Central de Búsquedas, que opera en Ginebra y donde se recopilan, conservan y transmiten informaciones esenciales sobre la suerte y el paradero de miembros de las fuerzas armadas y de civiles que han desaparecido o han sido separados de sus familiares.