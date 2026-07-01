Primer ministro catarí recibe a enviados EE.UU ante inicio contactos indirectos con Irán

Bin Abdulrahman, mediador clave en el memorando de entendimiento firmado por EE.UU e Irán para poner fin al conflicto en el golfo Pérsico, abordó con Kushner y Witkoff "la evolución de las conversaciones, y los esfuerzos destinados a promover la seguridad y la estabilidad en la región a través del diálogo y la diplomacia", según un comunicado del citado departamento.

"También confirmó que el Estado de Catar prosigue sus esfuerzos de mediación y apoya todas las líneas de diálogo derivadas del memorando de entendimiento, con el fin de alcanzar una solución integral y sostenible que mejore la seguridad de la región, proteja los intereses de sus pueblos y apoye la paz y la seguridad internacionales", añadió.

El alto responsable catarí aludía así también a la necesidad de que, además de la tregua de 60 días en el golfo Pérsico entre Irán y EE.UU, "es necesario consolidar el alto el fuego en el Líbano", alcanzado entre Israel y el país mediterráneo con la mediación de Washington.

Los enviados estadounidenses llegaron este martes a Doha en medio de declaraciones contradictorias desde Washington y Teherán sobre las conversaciones previstas. Mientras que el presidente Donald Trump sugiere que Irán había solicitado un encuentro en Catar, el Gobierno iraní ha negado esa afirmación.

Según el país persa, las negociaciones de Doha se centrarían tan solo en cuestiones como la liberación de fondos iraníes congelados y la mediación de terceros países, mientras que Trump afirma que abordarán la desnuclearización de Irán.

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El vicepresidente de EE.UU, JD Vance, dijo este martes que las negativas públicas de Irán sobre la existencia de conversaciones con Washington responden a lo que calificó de "táctica de negociación persa", en una entrevista televisiva en la que defendió que continúan los contactos técnicos entre ambos países.